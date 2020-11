Mayor: Paris stands with Armenian people

Paris Mayor Anne Hidalgo wrote on Twitter that she had received Mourad Franck Papazian and Ara Toranian, Co-Chairs of the Coordination Council of Armenian Organizations of France (CCAF), to discuss the situation in Artsakh (Nagorno-Karabakh).

“Paris stands with Armenians in this ordeal,” Hidalgo added.

Ce matin, avec mon adjoint @ANgatcha9, nous avons reçu Mourad Franck Papazian et Ara Toranian, co-président du @ccaf_france, afin d'évoquer notamment la situation dramatique dans le Haut-Karabagh. Paris se tient aux côtés des Arméniennes et des Arméniens dans cette épreuve. pic.twitter.com/IVBq1GRwXz — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 5, 2020

