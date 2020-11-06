Lavrov’un açıklamasına Aliyev’in verdiği duygusal yanıt Moskova’da hayret yarattı

Kremlin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklaması ile ilgili dile getirdiği duygusal tepkinin nedeninin Moskova için anlaşılır olmadığını duyurdu.

“TASS” haber ajansına konuşan Rusya Dışişlerinin bir temsilcisi, “Açıkcası Sergey Lavrov’un açıklamasına İlham Aliyev’in duygusal tepkisi bizim için anlaşılır değil. Belki Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları ona başka yazılar göstermiştir veya istedikleri şekilde yorumlamışlar. Yine de biz, kiralık militanların Güney Kafkasya’ya girmesinin, Azerbaycan ve Rusya dahil bölgedeki tüm ülkelerin istikrar ve güvenliği için bir tehdit oluşturduğundan eminiz” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu’dan iki bine yakın kiralık askerlerin Karabağ çatışma bölgesine sevk edildiğini dile getirmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın hep suçlandığından şikayet ederek Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin üst düzey yetkililerini tarafsız olmaya çağırmıştı.

Türkiye'nin desteğiyle 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'a saldıran Azerbaycan'ın, Suriye, Libya ve Afganistan’lı teröristleri ve kiralık militanları çatışma bölgesine sevk ettiği, farklı ülkelerin üst düzey yetkilileri tarafından defalarca kanıtlanan ve dile getirilen bir gerçek.

ERMENİ HABER AJANSI