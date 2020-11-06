Ermenistan’ın, Avrupa Birliği’ne teklifi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Avrupa Birliği’ne Azerbaycan ile ilgili bir teklifte bulundu. Sorun aktif olarak tartışılıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Meclis’teki milletvekillerini, başarıya ulaşmak için parlamento diplomasisi platformlarında konuyu gündeme getirmeye çağırdı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adonts, bugün Milli Meclis’te, Ermenistan’ın, Azerbaycan ile Doğu Ortaklığı programının dondurulması için Avrupa Birliği’ne başvurduğunu bildirdi.

“Şimdiye kadar herhangi bir anlaşmaya varıldığını söyleyemem, ancak konunun aktif olarak tartışıldığını söyleyebilirim”,- diyen Adonts, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakere sürecindeki hukuki belgelerin görüşülmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Meclisteki milletvekillerini, başarıya ulaşmak için konuyu parlamento diplomasisi platformlarında gündeme getirmeye çağırdı.

Avrupa Konseyi’nin resmi internet sitesinde, AB ve Azerbaycan ortaklık programının özetinde, enerji sektöründeki başarılı işbirliğinden bahsedildiği belirtilmelidir.

Hâlbuki demokrasi ve insan hakları alanında önemli çalışmalara ihtiyaç olduğu kaydedilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu