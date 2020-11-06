Ermenilere tehdit, Fransa’ya tehdittir – Ermenistan Kamu Radyosu

Fransa Ermenilerine yönelik tehdit tüm Fransa için bir tehdittir.

Fransa Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte, Twitter sayfasında Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki bir Ermeni okulunun Fransız polisi tarafından korunmasıyla ilgili bir makale yayınlayarak Fransa Ermenilerine yönelik tehdidin tüm Fransa için bir tehdit olduğunu söyledi.

“Üzücü bir tablo, ama milletimizin tüm vatandaşlarına sunduğu güçlü bir koruma sembolü.

Fransız Ermenilerine yönelik tehditler tüm Fransa için bir tehdittir”,- diye yazmaktadır.

Lacotte. Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki yetkililer, Fransa’da Ermenilerin Türklerin zulmüne uğradıktan sonra, Ermeni okulları ve kültür merkezlerindeki hizmeti yoğunlaştırma kararı aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu