Düşman saldırıları başarıyla püskürtüldü – Ermenistan Kamu Radyosu

Düşman gruplarının çoklu saldırıları Savunma Ordusu tarafından başarıyla püskürtüldü

4-5 Kasım gecesi, cephe hattının her tarafında nispeten istikrarlı bir gerginlik korundu.

Düşman kuvvetleri özellikle doğu, güneydoğu ve güneyde daha faal olmuşlardır.

Düşmanın saldırı grupları tarafından gerçekleştirilen çoklu saldırılar, Savunma Ordusu birimleri tarafından başarıyla durdurulmuştur.

Düşman, ağır insan gücü ve askeri teçhizat kaybına uğramıştır.

Düşman, iki saldırı grubu ile kuzey kesimde saldırı girişiminde bulunmuş, fakat tespit edilip, ordu birlikleri tarafından imha edilmiştir.

Artsakh’ın sivil yerleşimleri, gün boyunca düşman kuvvetlerinin roket ateşinin hedefinde kalmaya devam etmiştir.

Düşman kuvvetlerinin saldırı girişimleri, şu anda da belirtilen yönlerde devam etmektedir.

Tüm cephe hattı boyunca operasyonel-taktik durum, Savunma Ordusu birimlerinin kontrolü altındadır.

Ermenistan Kamu Radyosu