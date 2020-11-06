Bakü’nün savaş suçları – Ermenistan Kamu Radyosu

Mher Grigoryan, BDT başbakanlarına Bakü’nün savaş suçları hakkında bilgi verdi

Azerbaycan tarafından savaşanlar, tutuklulara işkence yapmak, kurşuna dizmek ve kafa kesmek, cesetlere saygısızlık etmek gibi terörist grupların yöntemlerini kullanıyor.

Azerbaycan, Türkiye’nin desteğiyle Dağlık Karabağ’da savaş suçları işliyor.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, BDT Hükümet Başkanları Konseyi oturumunda bunu belirtti.

“Şu anda Dağlık Karabağ’a yönelik saldırılar devam ediyor, üstelik saldırılar doğrudan Türkiye’nin askeri-siyasi desteği ve Suriye ve Libya’dan teröristlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan tarafındaki savaşçılar, tutuklulara işkence yapmak, ateş etmek ve kafa kesmek, cesetlere saygısızlık etmek gibi terörist grupların yöntemlerini kullanıyor.

Azerbaycan liderliğinin vicdanında bir sürü savaş suçları var”,- dedi.

Artsakh ile savaşın ilk günlerinden itibaren Türkiye’nin, Kuzey Suriye’den Artsakh ve Ermenistan’a karşı kullanmak üzere, Azerbaycan’a paralı askerler gönderdiği öğrenildi.

Bu bilgi, Rus Dış İstihbarat Servisi başkanı Sergey Narişkin tarafından doğrulandı.

RIA Novosti ayrıca 16 Ekim’de 1.000’den fazla militanın Karabağ ihtilaf bölgesine nakledildiğini bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu