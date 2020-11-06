Anastasiadis: Türkiye’nin eylemleri diyaloğu engelliyor

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki çabalarda başarı için uzlaşılmış çözüm şekline bağlı kalınması, Türkiye’nin denizdeki ve karadaki (kapalı Maraş) faaliyetlerine son vermesinin zaruri unsur olduğunu açıkladı.

Alihtia gazetesi “Anastasiadis: Türkiye’nin Eylemleri Diyaloğu Engelliyor… MEB’deki ve Maraş’taki Meydan Okumaları Yeniden Şikâyet Ediyor” başlıklı haberinde Anastasiadis’in dün itimatnamelerini ayrı ayrı kabul ettiği yeni Hollanda Büyükelçisi Elk Merks-Schaapveld, Finlandiya Büyükelçisi Harri Maki-Reinikka ve Gürcistan Büyükelçisi Teimuraz Kekelidze’ye Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ve kapalı Maraş’ın statüsünün değiştirilmesi girişimlerini şikâyet ettiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, Türkiye’nin faaliyetlerinin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarını olumsuz etkilemekle kalmayıp bütün tarafların sonuç odaklı bir diyaloğa katılması için gerekli şartların yaratılmasına hiçbir olanak bırakmadığını ifade etti.

Müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazır olduklarını defalarca yinelediklerini söyleyen Anastasiadis, “Ancak Türkiye’nin deniz bölgelerimiz içerisindeki hukuksuz faaliyetleri BM himayesinde müzakere prosedürünün yeniden başlamasına olanak tanıyacak iyi ve olumlu bir ortam olmasına aykırıdır” dedi, şunları ekledi:

“Uluslararası toplumun ve AB’nin kınadığı bu faaliyetler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve uluslararası hukuka da aykırıdır. Türkiye’nin nihayet gerçek ve yapıcı bir yaklaşım benimseyerek uluslararası hukuka uymayı seçmesini diliyorum.

Türkiye’nin Maraş’ın kapalı bölümünü BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararları hilafına ve uluslararası toplumun çabalarına rağmen açma kararı beni ciddi şekilde endişelendiriyor.”

Anastasiadis muhataplarına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin faaliyetlerine son vermesi konusunda diğer ülkelerin desteği olduğunu da söyledi.

ERMENİ HABER AJANSI