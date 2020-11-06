Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını deforme ederek açıkça yalan söyledi – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İspanya EFE ajansının platformunu kullanarak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını çarpıtarak açıkça yalan söyledi.

Aliyev röportajda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada savaşın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştiğini belirttiğini, ancak bu açıklamada böyle bir ifadenin bulunmadığını söyledi.

Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin’e Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’a hitaben yazdığı mektupla ilgili konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya’nın Ermenistan’a yardım talebini bildiği kadarıyla reddettiğini ve savaşın Azerbaycan’da gerçekleştiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanının sahtekarlığını ortaya çıkarmak için, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın basın açıklamasını okumak yeterlidir.

“Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’den, güvenlik için Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Cumhuriyeti’ne sağlayabileceği yardım türlerini ve miktarını belirlemek için istişarelere başlama talebine yanıt olarak, Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını teyit ediyoruz. 1997 29 Ağustos 2006 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’nın bir dizi maddesi çerçevesinde, birbirlerinin topraklarına yönelik silahlı saldırı veya saldırı tehdidi durumunda özel eylemler öngörülmektedir.”

Bildiride, “Anlaşmaya göre, çatışmaların doğrudan Ermenistan topraklarına taşınması halinde Rusya, Erivan’a gerekli tüm yardımı sağlayacaktır.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, çatışmaların Azerbaycan topraklarında yaşandığına hiç bir şekilde değinilmiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu