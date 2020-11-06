ABD’li heyet: Özerk Yönetim tanınmalı

ANHA’nın haberine göre USCIRF Başkan Yardımcısı Nadine Menza, Tıl Temir’in doğusundaki Tıl Balua köyünde Süryani Askeri Meclisi yetkilileriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Süryani Askeri Meclisi Sözcüsü Aram Hena, ABD’li heyetin ziyareti konusunda, “ABD’li heyet Süryani askeri, siyasi temsilciler, sivil toplum örgütleri ve Waşûkanî Kampı ziyareti ardından bizimle bir araya geldi. Görüşme olumluydu. Heyet, her alanda desteklerini beyan etti” dedi.

Toplantıda konuşan Nadine Menza, Türk devletinin uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak saldırılarına devam ettiğini belirtirken, “Hristiyan köyleri Türkiye ve DAİŞ’in saldırıları nedeniyle harabeye çevrildi ve halk göç etmek zorunda kaldı” dedi.

ANHA’ya göre Menza, “Bugün Waşûkanî Kampı’na ziyarette bulunduk. Türkiye’nin suçları nedeniyle göç etmek zorunda kalan göçmenlerin durumu kötüydü” diye belirtti.

Menza, “Kuzey ve Doğu Suriye’deki sistemin ve bölgenin korunması için Özerk Yönetim’in ve bölge halkının tanınması, göçmenlerin evlerine dönüşlerinin sağlanması gerekiyor” diye ekledi.

USCIRF olarak ABD hükümetine, Türk devletinin işgal ettiği bölgelerden çıkarılması ve Özerk Yönetim’in siyasi çözüm çalışmalarında yer alması için baskı yapacaklarını söyleyen Menza, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Türkiye ve DAİŞ çeteleri arasında fark yok. Çünkü ikisi de işgal ettiği bölgelerde suç işliyor ve demografik yapıyı değiştiriyor” şeklinde konuştu.

Menza, durumu ABD hükümeti ve Savunma Bakanlığı’yla görüşeceklerini ve her türlü desteğin sağlanmasını talep edeceklerini dile getirerek, Türk devleti ve çetelerinin Serêkaniyê, Girê Spî ve Efrîn’de işlediği suçları dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurguladı.

Menza, “ABD’nin Suriye için izlediği siyaset net değil ve BM’nin bölge için aldığı kararlarla örtüşmüyor. Ancak önemli olan ABD hükümetinin Özerk Yönetim ve QSD ile müttefikliğini sürdürmesidir ve bu müttefikliğin devam etmesi için girişimlerde bulunacağız” diye noktaladı.

https://anfturkce.com/rojava-surIye/abd-li-heyet-Ozerk-yonetim-taninmali-147830