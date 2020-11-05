Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Bu kez de Yezidileri cepheye sürdü

Ermenistan, Azerbaycan ‘a karşı safında savaştıracak asker bulamayınca farklı yollara başvurmayı sürdürüyor. Azerbaycan ordu sunun Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağda ilerleyişine engel olamayan Erivan yönetimi, bu kez de Yezidileri cepheye sürdüğü iddia edildi. Ermenistan’ın bu yaklaşımla 35 bin nüfusa sahip Yezidileri cephede telef ederek etnik temizlik yapmayı planladığı tahmin ediliyor.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ VE EMEKLİLERDEN ORDU KURDU

Ermenistan, Azerbaycanın Eylül ayından bu yana Karabağdaki ilerleyişine karşı verdiği kayıplar karşısında çareyi PKK /YPGli teröristler başta olmak üzere emekli ya da profesyonel olmayan şahısları silah altına almakta bulmuştu.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN KARŞISINDA DESTAN YAZIYOR

Öte yandan, Azerbaycan, 27 Eylül 2020de başlatılan harekat kapsamında, cephede kontrolü elinde tutarak şu ana kadar çok yüksek ve stratejik öneme sahip dağlık bölgeler de dahil olmak üzere şehir, kasaba ve köyleri bir bir işgalci Ermenistan güçlerinden temizliyor. Azerbaycan ordusu tarafından 4ü kent merkezi, 3ü kasaba ve 201i köy olmak üzere 208 yerleşim birimi Ermeni işgalinden kurtarıldı.

http://www.gazetevatan.com/ermenistan-ne-yapacagini-sasirdi-bu-kez-de-yezidileri-cepheye-su-1352605-dunya/