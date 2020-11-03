Yunanistan diplomatik saldırıya geçti – Ermenistan Kamu Radyosu

Yunanistan Türkiye’ye karşı farklı yönlerden diplomatik saldırıya geçti

“Kathimerini”, Atina’nın, eski ve yeni dostlarını dâhil etmek için iddialı bir diplomatik saldırı başlattığını, Türkiye’nin Doğu Ege ve Akdeniz’deki eylemleriyle bağlantılı olarak, kendi konumunu ilerletmeye çalıştığını yazmaktadır.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü meydana gelen deprem felaketinin ardından birbirlerine destek sözü vermelerine rağmen, mevcut gerginlikler göz önüne alındığında “deprem diplomasisinin” uzun sürmesi olası görünmüyor.

Yunanistan, diplomatik çabalarının bir parçası olarak yeni üçlü işbirliği programları başlatıyor.

Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan ile özellikle önemli bir savunma boyutu da içeren, üçlü bir işbirliği şeması oluşturma sürecindedir.

Özellikle Washington’un himayesi ve desteğiyle İsrail ile BAE arasında yakın zamanda yaşanan yakınlaşma göz önüne alınarak, BAE’yi 3 + 1 oranına (Yunanistan, Kıbrıs, İsrail) dâhil etme düşüncesi vardır.

Mısır’ın böyle bir plana katılma planları hâlâ emekleme aşamasında olmasına rağmen, Atina, Lefkoşa ve Kahire arasındaki görüşmeler, Paris’in de ek üye rolü oynamasıyla birlikte, çoktan sürmektedir.

Konu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin yaklaşan Atina ziyaretinde (büyük olasılıkla 11 Kasım) ve ayrıca Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs savunma bakanlarının 12 Kasım’daki üçlü toplantısında görüşülecektir.

Bu arada Yunanistan, savunma altyapısını modernize etmeye devam ederken, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Almanya’dan torpido denizaltıları satın almak ve geliştirmek için 112 milyon € ‘luk bir sözleşme imzaladı.

Anlaşma onaylandıktan sonra, torpidolar 2021’in başından itibaren aşamalı olarak teslim edilecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu