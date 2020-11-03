Urfa’da bilinmeyenler! Önce kilise, sonra ceza evi, en son cami

Emine Albayrak

Şanlıurfa kültürü ve tarihi yapıları ile geçmişten günümüze adından söz ettiren kentlerin başına gelmekte. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da buna örnek olarak geçmişte Osmanlı dönemine dayanan Fırfırlı Camisini göstermek mümkün. Önce kilise olarak inşa edilen yapı, bir dönem ceza evi olarak kullanılırken, son olarak camiye dönüştürülüyor.

Cami duvarları üzerinde yazılan yazılar geçmişten günümüze izler taşırken, kader mahkûmlarının da o dönemlerde kendi isimlerini, doğdukları şehri ve o dönemin tarihini yazarak, Fırfırlı Camisi’nin tarihi hakkında da bilgilerin günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır.

Cezaevi olarak kullanılan Fırfırlı Camisi’nde en çok dikkat çeken o dönemlerde cezaevinde yatan kişilerin duvarlara atığı çentiklerdir. Duvarlara atılan çentikler, o dönemde ceza evinde kalan mahkûmların gün saydıklarına dair izler taşırken, günümüzde ise tarihe ışık tutuyor.

Halfetili Ali, Siverekli Mehmet, Siirtli Bedir ve Çorumlu Lokman gibi isimler duvarlarda dikkat çekerken, isimlerin yanında o dönemlerin tarihlerini de görmek mümkün.

Şanlıurfa’da bulunan Fırfırlı Cami şimdiki haliyle ve geçmişe ışık tutan tarihi dokuları ile ziyaretçilerini bekliyor.

https://www.urfanatik.com/haber/5668444/urfada-bilinmeyenler-once-kilise-sonra-ceza-evi-en-son-cami