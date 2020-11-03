Türkiye yanlısı teröristler saf değiştiriyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye yanlısı 13 militan, Azerbaycan’a gitmemek için Suriye’deki Kürtlere teslim oldu

Türk yetkililer birkaç aydır militanlara ödeme yapmadı.

Ankara’nın, onları Artsakh savaşına göndermeye karar vermesinden sonra kaçtılar.

Kürt haber ajansı North Press tarafından aktarıldığına göre, Suriye’de bir grup Türk yanlısı militan, Azerbaycan’a gönderilmekten kaçınmak için Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Kürtlerine teslim oldu.

Açıklamada, “Türkiye destekli silahlı muhalif grupların on üç üyesi, Haseke’nin kuzeyindeki Zerkan kasabası yakınlarında Suriye Demokratik Güçleri’nin tarafına geçti”,- denilmektedir.

Türkiye destekli iki grup militan son iki hafta içinde firar etti.

Grubun 7 üyesi Ahrar al-Şarqia (“Doğunun Özgür Halkı”), 6’sı ise “Sultan Murad” grubu ile bağlantılıydı.

Soruşturma sırasında, Türkiye’nin birkaç aydır maaşlarını ödemediğini itiraf ettiler.

Ermenilere karşı savaşa katılmak üzere Azerbaycan’a gitmeleri emredildiğinden dolayı, kaçmaya karar verdiklerini belirttiler.

Ermenistan Kamu Radyosu