Türkiye, Ekim 2020’de Azerbaycan’a 101 milyon doların üzerinde askeri ve hava kuvvetleri ürünü sattı – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye, Ekim 2020’de Azerbaycan’a 101 milyon doların üzerinde askeri ve hava kuvvetleri ürünü sattı

Türkiye, Azerbaycan’a savunma ve hava kuvvetleri ürünlerin ihracatını keskin bir şekilde artırdı.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan 101.209.000 $ değerinde savunma ve havacılık ürünü ithal etti.

Bu bilgi, Türkiye İhracatçılar Konseyi’nin resmi web sitesinde Ekim ayı ihracatı ile ilgili verilere dayanılarak bildirildi.

Aynı sektörün 2020’nin son birkaç ayında Azerbaycan’a ihracatı Temmuz’da sadece 278 bin dolar, Ağustos’ta 36 milyon dolar, Eylül’de 77 milyon dolar oldu. Azerbaycan’ın 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı saldırıda Türk hava kuvvetleri ve askeri teçhizatı yaygın olarak kullanıldı.

29 Eylül’de Ermenistan Cumhuriyeti, bir Türk F16 uçağının bir Ermeni SU-25’i uçağını vurduğunu açıkladı.

Azerbaycan tarafı ayrıca çeşitli tiplerde Türk insansız hava araçlarını, özellikle Bayraktar TB-2 SİHA’sı ve KARGU 4 yaygın olarak kullanıyor.

Ermeni tarafı, Türk insansız hava araçlarının, özellikle de bir düzineden fazla Bayraktar TB-2 insansız hava aracını vurdukları konusunda defalarca bilgi verdiler.

Bayraktar SİHA’sı, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırıda yaygın olarak kullanıldı. Uluslararası baskılar sonucunda çok sayıda ülke Türkiye’ye Bayraktar’ın yedek parçaları tedarik etmeyi reddetti.

Ek olarak, Artsakh’ın hava savunma sistemi defalarca bu tip İHA’ların vurulduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Facebook sayfasında bu tür 10’dan fazla İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

Hazırlayan Sedrak Sargsyan.

Ermenistan Kamu Radyosu