Türk Savunma Bakanlığı diplomatik çabaların etkisizliği yüzünden, Azerbaycan’ın saldırganlığını haklı çıkardı – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Minsk Grubu’nu verimsizlikle suçlayarak, Azeri saldırısının diplomatik bir çıkmazdan kaynaklandığını söyledi.

Akar, duyuruyu Türk Milli Savunma Üniversitesi ve Askeri Enstitülerin 2020-2021 akademik yılı açılış töreninde yaptı.

Hulusi Akar, diğer askeri-politik ve bölgesel konuların yanı sıra ”Yeni Konya” online medyasına atıfta bulunarak, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırıya değinerek, Minsk Grubu’nun çatışmayı uzatmasının Azerbaycan’ı “yeter artık” demeye zorladığını belirtti ve saldırdı.

Türk Savunma Bakanı, düşmanlıkların sona ermesi için yalnızca bir ön koşul belirledi. “Ermenistan ‘işgal edilmiş’ bölgeleri terk edene kadar operasyonların durmayacağını ve ateşkesin imzalanmayacağını herkes anlamalı.”

Türkiye ve Azerbaycan’ın uluslararası ilişkilerde ateşkes için önkoşullar ortaya koyan yegane katılımcılardandır.

Ermenistan Kamu Radyosu