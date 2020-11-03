Teröristler Kasım’da kırılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Surenyan’ın, Suriyeli paralı askerlere kötü haberi

Surenyan, son hava tahminini Ermenistan vatandaşlarına değil, Ermenistan ve Artsakh’a karşı başlatılan savaşa katılan teröristlere yöneltti.

Çevre Bakanlığı Hidro-Meteoroloji İzleme Merkezi Müdür Yardımcısı Gagik Surenyan’ın verilerine göre, Kasım ayında Ermenistan dağlarına kar yağacaktır.

Ancak Surenyan, bir sonraki hava tahminini Ermenistan vatandaşlarına değil, Ermenistan ve Artsakh’a karşı başlatılan savaşa katılan teröristlere yöneltti.

“Suriye çöllerinin sıcak iklimine alışkın teröristler, Kasım ayından bu yana Ermenistan dağlarında kar yağdığını biliyor mu?

Sıcaklık aniden düşmektedir.

İlk soğukla ​​birlikte hepsinin etkisiz hale geleceğinden ve kırılacağından eminim”,- diye yazmaktadır Surenyan Facebook’ta.

Ermenistan Kamu Radyosu