Savaş, aynı şekilde sona erecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Birinci Artsakh savaşının sonucunda ne olduysa, aynısı olacak.

Artsakh eski Savunma Ordusu sözcüsü Senor Hasratyan’a göre, savaş alanı haline gelen Artsakh’ta, bu günlerde düşmanın eylemlerinde kademeli bir “pasiflik” var, bu ise Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı amaçlarının azaldığı anlamına gelmemektedir.

Hasratyan, “Savaşın ilk günlerinde, Ermeni tarafına karşı insan ve silah üstünlüğünden yararlanan düşman ittifakının, bazı cephelerde büyük bir maliyetle bir miktar başarı elde edebildiği, ancak sonraki günlerde bu başarıları aynı “hızla” geliştirmekte başarısız olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Bakü-Ankara askeri ittifakının, birkaç gün içinde Artsakh’ın işgali sorununu çözmek için Ermeni birliklerinin direnişini “yıldırım darbesiyle” kırma planı başarısız oldu.

Savaşın sürekli bir aşamaya girdiği zaten bellidir, bu da düşmanın beklediği “kolay zaferin” geleceği olmadığının haricinde, ilk Artsakh savaşının sonucunun aynısının tekrarlanacağı anlamına gelmektedir.

Sadece biraz sabra ve savaşan Ermenilere has direniş ruhuna ihtiyacımız var.

Her şey yoluna girecek”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu