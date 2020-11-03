Papa: Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz, sözlerim bağlamının dışına çıkarıldı

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, belgeselde eşcinsel çiftleri onayladığına ilişkin görüşleri değerlendirdi. Papa Francis yayımladığı mektupta, eşcinsel evliliği değil aile içinde şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmama çağrısı yaptığını söyleyerek, sözlerinin çarptırıldığını belirtti.

Papa Francis dünya kamuoyunda geniş yer bulan “Eşcinseller de aile kurma hakkın sahip. Sahip olmamız gereken şey bir medeni birlik yasasıdır; bu şekilde yasal olarak kapsanırlar” sözlerinin çarpıtıldığı ve bağlamının dışına çıkarıldığını söyledi.

Bir mektup yayınlayan Papa, dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky’nin belgeseli ‘Francesco’ da, evliliği değil aile içinde şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmama çağrısı yaptığını söyledi.

EŞCİNSEL EVLİLİĞİ KONUŞMAK YERSİZ

Nypost’un haberine göre, Papa Francis’i Papalık temsilcilerine bir mektup göndererek kilise doktrininde bir değişikliğin olmadığını belirtti.

30 Ekim tarihli mektup sosyal medyada Papa Francis mektupta, “Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz. İhtiyacımız olan şey, bir arada bulunmayla ilgili bir yasa. Bunun korunmasına hakları var. Benim savunduğum şey buydu” ifadelerini kullandı.

HAYATLARI İMKANSIZ HALE GETİREMEZSİNİZ

“Eşcinsel insanların aile içinde olmaya hakkı vardır. Onlar Tanrı’nın çocukları. Kimseyi bu yüzden aileden atamaz ya da hayatı imkansız hale getiremezsiniz” diyen Papa, aile hayatında ayrımcılık yapılaması vurgusu yaptı.

Papa Francis’in görüşleri, eşcinsel evliliklere ilişkin “Ahlaki bir çöküntü” diyen selefi 16. Benedict’e göre radikal bulunuyordu.

https://www.birgun.net/haber/papa-escinsel-evliligi-konusmak-yersiz-sozlerim-baglaminin-disina-cikarildi-321524