Karabağ’ın doğusunda çatışmalar devam ediyor

3 Kasım günü öğlen saatlerinde Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin doğu bölgesinde çatışmalar devam ediyor.



Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, “Hasmın silahlı kuvvetleri ciddi zararlar görüyor. Yaşasın şanlı ordumuz” paylaşımını yaptı.



Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve uluslararası teröristler destekli Azerbaycan, 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı uzun zamandan beri hazırlıklarını yaptığı geniş çaplı bir savaş başlattı. Savaş operasyonları sırasında sivil yerleşimlerini de hedef almaktan kaçınmayan Azerbaycan, Artsakh halkına karşı yasaklı silah çeşitleri kullanmakta bile tereddüt etmiyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/03/Karabağ-savaş/197548