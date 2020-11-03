Karabağ’ı ziyaret eden Rus milletvekili Azerbaycanlılar tarafından tehditler almaya başladı

Rusya Devlet Duması milletvekili Vitali Milonov, Artsakh’ı (Dağlık Karabağ) ziyaret ettikten sonra Azerbaycanlılar tarafından sosyal medyada üzerinden tehdit mesajları aldığını duyurdu. Rusya merkezli “Ria Novosti” Haber Ajansına konuşan milletvekili, kendisinin ve aile fertlerinin ölümle tehdit edildiğini bildirdi.

Milonov, “Messenger üzerinden yoğun tehditler gelmeye başladı. Tehdtler, bana ve çocuklarıma yöneliktir ... Beni Azerbaycan’ın kara listesine almışlar. Bu bir tartışma konusudur ve ben bunu normal buluyorum. Ancak Azerbaycan’da bulunan bu insanların, bana ve çocuklarıma, aileme yönelik bu yaptıkları kabul edilemez. Bu küstahlıktır. Tabiki ben bunu böyle bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Rus milletvekili, parlamentodaki “Birleşik Rusya” (“Yedinaya Rossiya”) Grup üyesi Vitali Milonov, 16 Ekim’de Artsakh’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ile Parlamento Başkanı Artur Tovmasyan’la bir araya gelmişti. Basına yaptığı açıklamalarından birinde Milonov, dünyanın neden Karabağ konusunda sessiz kaldığına dair soruya, “Yahuda, İsa’ya ihanet ederken herkes yine susuyordu” şeklinde cevap vermişti.

ERMENİ HABER AJANSI