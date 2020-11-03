Karabağ Savunma Ordusu’nun 4 askeri düşmanın arkasına sızdı ve havan takımını yok etti (video)

Karabağ-Azerbaycan cephe hattının güney istikametinde son günlerde Ermeni askerler kahramanca eylemlerde bulunmaya devam ediyor.

Bu sefer Karabağ Savunma Ordusu’nun askerlerinden Aram Zohrabyan, Never Avanesyan, Artur Sarkisyan ve Arayik Harutyunyan cesaterlerinden dolayı şöhret kazandılar.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre bu 4 asker düşman güçlerinin arkasına sızdı ve Ermeni güçlerini hedef alan havan takımını tamamen yok etti, silahlarını, belgelerini, özel eşyalarını alıp başarılı bir şekilde geri döndü.

Yüksek moral, cesaret ve emirleri kusursuz bir şekilde yerine getirdiklerinden dolayı bu 4 asker devlet üst ödülleri için aday gösterildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/03/Karabağ-Savunma-Ordusu-Azerbaycan-havan-takımı-Ermeni/197536