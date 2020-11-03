Hamaney’den Karabağ yorumu: Teröristler sınırlarımıza yaklaşmamalı

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney Ermenistan Azerbaycan savaşını değerlendirdi. Hamaney “Teröristler sınırlarımıza yaklaşırsa buna yanıt verilecektir” dedi.

Televizyondan bir konuşma yapan Ayetullah Hamaney, Karabağ meselesine değinerek, ‘’ İki komşumuzda cereyan eden savaş acı bir olaydır bir an önce tamamlanmalı, Azerbaycan topraklarının tamamı serbest bırakılmalı ve Ermenilerin de güvenliği sağlanmalıdır.” dedı.Ayetullah Hamaney, ‘’ Uluslararası sınırlara tecavüz edilmemeli ve teröristler bizim sınırlarımıza yaklaşmamalı, bizim sınırlarımıza yakınlaşmaları durumunda buna yanıt verilecektir. ‘’ diye konuştu.(İRNA)

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