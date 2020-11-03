Britanya Alevi Festivali: Arşiv niteliğinde bir festival

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi öncülüğünde 10.’su düzenlenecek Alevi Festivali bu yıl “Kadın ve Adalet” temasıyla 14-15 Kasım’da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek

İki gün sürecek festivalde Suna Alan, İlkay Akkaya, Aylin Aslım, Sabahat Akkiraz, Zülfü Livaneli, Şivan Perwer, Moğollar, Ayfer Düzdaş, Mikail Aslan’ın yanı sıra birçok sanatçı, akademisyen, gazeteci, politikacı, kurum ve platform temsilcileri konuk olacak. Festival afişi, “akademisyenlere, sanatıma, düşünceme, cinsiyetime, çocuğuma, kadınlığıma, özgürlüğüme, cemevime, inancıma #dokunma, faili meçhul cinayetler, kadın cinayetleri, Suruç katliamı, Gazi katliamı, Ermeni soykırımı, Madımak, Sivas, Çorum, Maraş katliamları, Dersim soykırımı ile #yüzleş” etiketleriyle sosyal medyada paylaşılacak. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi 23. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve festival koordinatörü Sevgi Sarıtaş, festivalin detaylarını paylaştı.

Dolu dolu 2 gün

3 aydır yoğun bir şekilde festival için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sarıtaş, “10 saat sürecek 2 günlük dolu dolu bir festivalimiz olacak. Sevenlerimiz bizleri Facebook, Instagram ve Youtube aracılığı ile canlı izleyebilecekler” dedi Sarıtaş, dünyaya yalnızca teolojik gözle bakmayan Alevilerin toplumsal sorumluluk gereği bu yılki festivalin ana temasını “Kadın ve Adalet” olarak belirlediklerini ifade etti.

‘Arşiv niteliğinde bir festival’

Dijital ortamda gerçekleşecek olan festivalin, Can TV, Dem TV, Artı Gerçek ve Tele1 gibi kanallarda 2 saat ile sınırlı olmak üzere yayımlanacağı bilgisini veren Sarıtaş, bir arşiv niteliğinde olan bu çalışmanın gelecek nesillere bir kaynak niteliği taşıyacağını umut ettiklerini vurguladı.

Festivalin konuk listesi şöyle: Sanatçılar:

Sabahat Akkiraz, Suna Alan, Moğollar, Mercan Erzincan-Erdal Erzincan, İlkay Akkaya, Zülfü Livaneli, Şivan Perwer, Aylin Aslım, Mikail Aslan Cem Erdost İleri, Hüseyin Turan – Muharrem Temiz – Kutsal Evcimen, Ozan Emekçi, Niyazi Koyuncu, Özlem Taner, Ozan Baysal, Ayfer Düzdaş, Güldiyar Tanrıdağlı, Şubadap Çocuk, Petra Nachtmanova, Marine Store Dealer.

JINNEWS/DİYARBAKIR

Yeni Yaşam Gazetesi