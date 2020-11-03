BM: Dağlık Karabağ’da sivillere yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan ve sivil ölümlerinin sayısının 1000’i aştığı Karabağ’daki çatışmalara ilişkin Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Dağlık Karabağ’da sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların savaş suçu sayılabileceğini söyledi. Bachelet ayrıca her iki tarafın sivil yerleşim yerlerine, okullara ve hastanelere saldırı düzenlememesi çağrısında bulundu.

‘SALDIRI EMRİNİ VERENLER CEZASINI ÇEKMELİ’

Reuters’in haberine göre, İki tarafın da çatışma yakınlarındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının uluslararası insani hukuk ile ters düştüğünü söyleyen İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, “Evler yıkıldı, sokaklar paramparça oldu ve insanlar kaçmak ya da bodrumlarda saklanmak zorunda bırakıldı… Bu saldırılar son bulmalı ve bu saldırıları gerçekleştirenler ya da gerçekleştirilmesi emrini verenler cezasını çekmeli” dedi.

Cuma günü Cenevre’de bir araya gelerek sivilleri hedef almaktan kaçınma konusunda uzlaşan taraflar birkaç saat içerisinde birbirlerini sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar pazar günü devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştığı fakat rakamların bunun çok daha üstünde olabileceği ifade ediliyor.

BirGün Gazetesi