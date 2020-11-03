Aliyev’in yardımcısı, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye’den aldıkları yardımın detaylarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Türkiye’nin Bakü’ye moral desteği, siyasi ve jeopolitik düzeylerde destek verdiğini belirtti.

Al-Jazeera televizyonuna demeç veren Hacıyev, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında Azerbaycan’a nasıl destek verdiğini anlattı.

Hacıyev, “Türkiye bize moral desteği, siyasi ve jeopolitik düzeylerde destek veriyor. Bakü, bu çatışmalarda üçüncü bir ülkenin yer almasını arzulamıyor” dedi.

Bu arada Hacıyev, Ermenistan’ın balistik füzelerle saldırdığına işaret ederek Erivan’ın Azerbaycan’ı Ermeni topraklarında askeri önlemler alması için kışkırttığını belirtti.

Azerbaycan ile Rusya’nın arasındaki ilişkileri tanımlaması istenen Hacıyev, iki ülkenin iyi komşu ilişkilerine sahip olduğunu söyledi.

Ermenistan’ın Rusya’dan yardım talep etmesini de değerlendiren Hacıyev, “Şu anda Azerbaycan birlikleri, Ermenistan topraklarında değil, Ermenistan askerleri tarafından işgal edilen Azeri topraklarında operasyon yürütüyor” diye konuştu.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Sputnik Türkiye