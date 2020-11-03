Ali Ufkî Bey’in Bestelediği Mezmurlar 350 yıl sonra yeniden hayat buldu

HYETERT – Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Türkiye topraklarındaki 200. yılı (1820-2020) vesilesiyle, Ali Ufkî Bey’in 17. yüzyılın ikinci yarısında ilk kez Türkçe diline tercüme edip bestelediği Mezmurları, Tulip Ensemble’ın titiz çalışması ve icrası ile o dönemin müzik aletleri de kullanılarak günümüzde yeniden hayat buldu.
Tulip Ensemble olarak Cumhur Enes Ergür’ün yönetmenliğinde ve Özata Ayan’ın katkıları ile gerçekleştirilen bu projenin tüm kayıt ve kayıt sonrası stüdyo işlemleri Ahmet Karaduman tarafından yapıldı. Projede İbrahim Suat Erbay (TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı), İsmail Hakkı Fencioğlu, Ali Uğur Altınok ve Cumhur Enes Ergür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanatçıları) Solo ve Koro okumaları gerçekleştirdiler. Ayrıca bazı mezmurların pest okumaları Cumhur Enes Ergür tarafından icra edildi.
Mezmurların saz icraları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çeşitli koro ve topluluklarda görevli saz sanatçıları tarafından gerçekleştirildi.
Santur: İhsan Özer
Ney: Volkan Yılmaz
Ud: Osman Kırklıkçı
Kanun: Mustafa Tabak
Tanbur: Özata Ayan
Rebab: Özata Ayan
Şeşhane: Özata Ayan
Ritim: Cumhur Enes Ergür
Mezmurları Kitabı Mukaddes Şirketi’nin Youtube kanalından dinleyebilirsiniz.
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