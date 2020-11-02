Stratejik bir müttefik olan Rusya, Ermenistan’a karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getirecektir. Başbakan – Ermenistan Kamu Radyosu

Stratejik bir müttefik olan Rusya, Ermenistan’a karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getirecektir. Başbakan

Rusya yetkilileri ve Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın gerekirse Ermenistan Cumhuriyeti’ne karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getireceğini defalarca ifade ettiler.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda bunu ifade etti.

Paşinyan, iktidara geldikten sonra Ermenistan ile daha yakın ve müttefik olan Rusya ile bağların zayıfladığı görüşünü saçma bulmuştur.

“Rusya, Ermenistan’ın stratejik müttefiki olduğu gibi Ermenistan’ın stratejik müttefiki olmaya devam ediyor.”

Rusya’nın Ermenistan’ın stratejik müttefiki olma konusunda hiçbir tarafsızlığı yok.

“Rusya yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Putin, Rusya’nın gerekirse Ermenistan Cumhuriyeti’ne karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getireceğini defalarca açıkladılar” dedi.

Rusya’nın arabulucu bir ülke olan AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanlık ülkesi olduğunu ve statüsü nedeniyle biraz tarafsız kalması gerektiğini açıkladı.

Başbakan Paşinyan, “Minsk Grubu’nun kuruluşundan bu yana, Rusya eş başkanlık yapan, arabulucu bir ülke oldu ve bu nedenle belirli bir tarafsızlığı sürdürme yükümlülüğü vardı. Şimdiye kadar statüsü değişmedi” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu