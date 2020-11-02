Stepanakert yakınlarında şiddetli patlamalar

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert’in yakınlarında şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi.

RİA Novosti muhabiri, Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’in güneydoğusu yönünden şiddetli patlamaların duyulduğunu, şehir merkezinde ise durumun sakin olduğunu aktardı.

Muhabirin bildirdiğine göre, Stepanakert’in güneydoğusunda akşam saatlerinde başlayan şiddetli patlamalar duyulmaya devam ediyor. Mühimmat depolarının patladığı tahmin edilen dağlık bölgenin şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 10 kilometre.

Şehir merkezinde hava saldırısı alarmı verilmediği ve durumun sakin olduğu belirtildi.

Karabağ Savunma Ordusu’ndan patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

Sputnik Türkiye