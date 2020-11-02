Rus milletvekili: “Dünya neden Karabağ konusunda susuyor? Yahuda, İsa’ya ihanet ederken de herkes susuyordu”

Rusya Devlet Duması’nın milletvekili Vitali Milonov, Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı Türk –Azerbaycan saldırılarına değindi.

“Artsakh’lı kardeşlerimize yardım etmek için mümkün olan ve olmayan her şey yapıyorum ve yapacağım” diyen milletvekili, durumun gerçekten çok ağı olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası camianın, Karabağ’daki duruma gereken tepkiyi vermediğine dair soruyu cevaplayan Milonov, “Ben uluslararası camia değilim, ben susmuyorum. Uluslararası camianın susma nedeni hakkında ise bir şey diyemem. Ancak şunu söyleyebilirim: Yahuda, İsa’ya ihanet ederken de herkes yine susuyordu” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve uluslararası teröristler destekli Azerbaycan, 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı uzun zamandan beri hazırlıklarını yaptığı geniş çaplı bir savaş başlattı. Savaş operasyonları sırasında sivil yerleşimlerini de hedef almaktan kaçınmayan Azerbaycan, en son sivil halkın da sığındığı Artsakh ormanlarına karşı kimyasal silah niteliğinde olan fosforlu bombalar kullanmaya başladı.

ERMENİ HABER AJANSI