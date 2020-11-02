Rus firması Akkuyu’dan çekiliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk kaynakları, Inter RAO’nun Türkiye’nin nükleer programından çekilmesini Dağlık Karabağ sorunuyla ilişkilendiriyor

Rus şirketi, Türkiye’deki ilk nükleer santrali kurma planlarını reddetti.

Basın tarafından Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla bağlantılı olarak Moskova ile Ankara arasındaki gerilim sebep gösterilmektedir.

Erdoğan ve Putin, 2010 yılında 4.800 megavatlık tesis inşa etmek için anlaşma imzaladılar, ancak bu proje, iki liderin bir dizi dış politika meselesinde farklılıkları olduğu için şu anda şüpheli.

“Dünya” muhabiri Kerim Ülker, Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden Inter RAO’nun 26 Ekim’de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından programdan çekildiğini bildirdi.

Makalede, bu işten vazgeçme konusunda, Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşında Ermenilere karşı Azerbaycan’ı desteklemesinden kaynaklandığı vurgulanıyor.

Muhabire göre, karar, “Inter RAO” Başkanı İgor Seçin’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile siyasi bağlarıyla ilişkilidir.

“Rusya’nın en güçlü ikinci ismi olarak bilinen İgor Seçin liderliğindeki Inter RAO’nun, Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafında Azerbaycan’a verdiği desteğin hemen ardından Akkuyu nükleer santral projesinden çekilmesi dikkat çekicidir”,- demektedir muhabir.

Ermenistan Kamu Radyosu