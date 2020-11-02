Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ’ı görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ’daki durumun değerlendirildiğini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “1 Kasım ve 2 Kasım günleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sırasıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerde Dağlık Karabağ çatışmasına çözüm bulunması konusu etraflıca değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Sputnik Türkiye