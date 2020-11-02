Paşinyan: “Bakü, kendi güvenlik sorunlarını öz imkanlarıyla çözemeyeceğini kendine itiraf etti”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’ne karşı bir aydan beri terör saldırıları düzenleyen Azerbaycan’ın eylemlerine değindi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Paşinyan, “10 milyon nüfusu ve büyük petrol gelirleri olan Azerbaycan, kendi güvenlik sorunlarını öz imkanlarıyla çözemeyeceğini Temmuz 2020’de kendi kendine itiraf ederek, binlerce kiralık militanların yardımına başvurdu” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan tarafından yabancı kiralık militanların kullanıldığına dair kanıtların Ermeni tarafının elinde bulunduğunu vurgulayan Başbakan, “Kiralık militanların ve teröristlerin, Artsakh’a karşı başlatılan savaş operasyonlarına dahil edilmesi, sadece Artsakh ve Ermenistan için değil, uluslararası güvenlik için de tehlikelidir, dolayısıyla uluslararası çapta soruşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine karşı provokasyon saldırılar düzenlemişti. Bu provokasyondan hemen sonra Türkiye ile ortak askeri tatbikat bahanesiyle savaş hazırlıklarına başlayan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ’ın tüm sınırı boyunca geniş çaplı saldırıya geçti.

Bir aydan fazla bir dönemdir devam eden savaş operasyonları için AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ateşkes anlaşması elde edildi, ancak Azerbaycan, üç defa da üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmedi ve sivil yerleşimler dahil Artsakh Cumhuriyeti’nin topraklarını durmadan bombalamaya ve saldırmaya devam etti. Ermeni halkı için ölüm kalım savaşı olan bu süreçte Azerbaycan’ın, Türkiye’nin yardımıyla Suriyeli, Libyalı ve Afganistan’lı kiralık askerlerin ve teröristlerin desteğini aldığına dair sayısız deliller var.

ERMENİ HABER AJANSI