Norveç’ten Dağlık Karabağ’a 1.5 milyon avroluk insani yardım

Norveç hükümeti, Dağlık Karabağ’da bir aydan beri devam eden savaş operasyonlarından zarar gören sivil halka 1.5 milyon avroluk insani yardım gönderme kararını aldı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, “Dağlık Karabağ’da ve etrafında devam eden savaş operasyonları, sayısız can kaybına neden oldu, insanları kendi evlerini terk etmeye mecbur bıraktı ve sivil halka büyük acılar yaşattı. Norveç, bu çatışmadan en çok zarar görenlere 1.5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, ateşkes rejimini koruma ve tekrar müzakerelere dönme çağrısını da yaparak, “Norveç, çatışma için barışçıl bir çözüm bulmaya çalışan AGİT Minsk Grubu’nun çalışmalarına destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. 10 Ekim, 17 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ilan edilen ateşkes, Azerbaycan tarafından hiç korunmadı. Üstelik Azerbaycan, tüm dünyanın ateşkes çağrılarına yasaklı fosforlu bombalar kullanarak cevap verdi.

ERMENİ HABER AJANSI