Neo-Naziler Ermenistan saflarında savaşmak için Karabağ’da

Avrupa ülkelerinden Karabağ’a gittiler

Son olarak, Neo-Nazilerin de Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığı ortaya çıktı.EHA Medya’nın haberine göre, başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden Neo-Nazi gruplarına üye kişilerin Karabağ’a gittiği öğrenildi.

Fransız güvenlik ekiplerinin gözetim listesinde

Fransa’da birçok Neo-Nazi örgütüne liderlik yapan ve Fransız güvenlik birimlerinin gözetim listesinde bulunan Marc de Cacqeray de, sosyal medya hesabından Karabağ’da, Ermenistan saflarında savaştığını açıkladı.

Marc de Cacqeray’nin Ermenistan saflarında savaştığını duyurduğu fotoğraf.

“Gönüllü birlikler kuracağım”

Bir fotoğraf paylaşan Cacqeray, yanında balistik kask ve çelik yelek olmasına rağmen 26 Ekim’de Ermenistan’a uçmayı başarabildiğini söyledi. Cacqeray, Ermenistan için savaşan yabancı milisler için gönüllü birlikler kuracağını ifade etti.

Yakalanan Ermeni askerden PKK itirafı: Bizim dilimizi bilmiyorlar, her ay 600 dolar ödeme yapılıyor

Karabağ’da Azerbaycan askeri tarafından sağ ele geçirilen işgalci Ermenistan askeri, PKK’lı teröristlerin savaşmak için bölgeye getirildiğini itiraf etti. Ermenice bilmeyen gruplara 600 dolarlık ödeme yapıldığını belirten Ermeni asker, ’10-15’er kişilik gruplara ayrılan bu paralı askerler yerel koşulları öğrenerek savaşa hazırlandılar’ diye konuştu.

Yeni Şafak