Lyon’da Türklerden bir vandallık daha: 1915, kalp ve Recep Tayyip Erdoğan

Fransa’da Türkler Ermeni karşıtı eylemlere devam ediyor.

Ermenilere yönelik tehdit ve nefret söylemlerinin ardından şimdi de Fransa Ermenistan Büyükelçiliği’nin duvarında tuhaf bir yazı yazmışlar.

1915, kalp işareti ve RTE (yani Recep Tayyip Erdoğan) yazısını yazan zihniyetini anlamak çok zordur. Yani Ermeni Soykırımı, kalp ve Recep Tayyip Erdoğan. Türk ırkçı gruplar ne mesaj vermek istiyorlar pek anlaşılmıyor. Ama vandallık ve sağlıklı olmayan ruh halinin bir ifades olduğu açıktır.

Hatırlanacağı üzere daha önce de Ermenistan’ın Diaspora İşleri Baş Komiserliği ofisi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Fransa’nın Lyon şehrinde Ermeni Soykırımı anıtının Türkler tarafından vandallığa uğradığını bildirmiş ve anıtın fotoğraflarını paylaşmıştı.

Fransa’da barışçıl Ermeni göstericileri çekiçle saldırdıktan sonra hiç bir şekilde rahatlanmayan Türk milliyetçi gruplar birkaç gün önce de sokaklara çıkıp kamu düzenini bozan hareketlerde bulunmuş ve Ermenilere yönelik tehditler dile getirmişlerdi.

Onlardan bazıları da parmaklarıyla terör örgütünün ‘Bozkurt’ işaretini göstermişti.

ERMENİ HABER AJANSI