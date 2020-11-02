Lübnan Maruni Patriği’nden Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürlere tepki

Fransa’ya bir tepki de Lübnan’dan

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, başkent Beyrut’un kuzey kesiminde yer alan Bkerke’deki Maruni Patrikhanesinde düzenlenen ayinde konuştu.

Patrik Rai, Maruni Kilisesinin, dini değerlere çirkin saldırıyı ve özgürlük kılıfı altında Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürlerin yeniden yayımlanmasını kınadığını belirtti.

Ayrıca Fransa’nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı da kınayan Rai, İslam ve Hristiyan dünyası arasında ortaklığı güçlendirme ve dinler arası çatışma atmosferini yok etme çağrısında bulundu.

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Kaynak: Lübnan Maruni Patriği’nden Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürlere tepki