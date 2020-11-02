Los Angeles Ermenileri, Karabağ’ın tanınması talebiyle bir yürüyüş düzenledi

ABD’nin Los Angeles şehrinde yaşayan binlerce Ermeniler, geniş çaplı bir yürüyüş düzenleyerek ülke yönetiminden Artsakh’ın bağımsızlığının tanınmasını talep etti.

Ermeni Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınmasını, Türkiye ve Azerbaycan’ın saldırılarının durdurulmasını ve ABD tarafından Türkiye ve Azerbaycan’a karşı yaptırımların uygulanmasını talep ediyor. Yürüyüş, Azerbaycan başkonsolosluğunun binasına kadar devam etti.

Ermeni Gnelik Federasyonu’nun üyeleri, daha önce de aynı taleple bir haftalık açlık grevi başlatmıştı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve uluslararası teröristler destekli Azerbaycan, 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı uzun zamandan beri hazırlıklarını yaptığı geniş çaplı bir savaş başlattı. Savaş operasyonları sırasında sivil yerleşimlerini de hedef almaktan kaçınmayan Azerbaycan, en son sivil halkın da sığındığı Artsakh oranlarına karşı kimyasal silah niteliğinde olan fosforlu bombalar kullanmaya başladı. Uzmanlar, bu durumda Azerbaycan’ın saldırılarının durdurulmasına yarayacak tek yolun, Artskah Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması olacağını bildiriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/02/ABD-Los-Angeles-Ermeni-Karabağ/197388