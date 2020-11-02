Karabağ Barış Planı’nı bölgesel çıkarlar temelinde takip ediyoruz

Düzenlediği ilk sanal basın toplantısında konuşan Hatipzade, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran’ın Karabağ Özel Temsilcisi Abbas Irakçı’nın bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlere değinerek, ‘İran olarak uluslararası sistemin ilkeleri temelinde işgalin son bulması, uluslararası denetimin kabulü ve uluslararası sınırların korunması gibi hususları barındıran bir barış planı sunduk. Biz sadece ateşkes değil, Karabağ krizinin son bulmasını istediğimiz için en üst düzeyde bölge ülkeleri ile görüşmeler gerçekleştirdik’ diye konuştu.

İran’ın sunduğu barış planı sonrası bölge ülkelerinin yanıtını beklediklerini kaydeden Hatipzade, ‘Biz bölgesel çıkarları dikkare alarak hareket etmeye çalıştık. Aldığımız tepkiler de olumlu olmuştur’ değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Karabağ krizinin çözümü için sunduğu girişime ve Bakü ile Erivan’ın buna yanıtına işaret eden Hatipzade, ’30yıldır süren Karabağ krizinin çözümü o kadar da kolay değildir. İran bu iki ülkeye komşu olduğu için bir plan sunmuştur. Bizim planımız gerçeklere dayalıdır, ancak ilgili ülkelerin yanıtları da değerlendirilmelidir’ değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif’in dün İran’ın kuzeybatı sınırlarında teröristlerin varlığına tahammül edemeyeceğine de değinen Hatipzade, ‘Bu konuyu Azerbaycan ile Ermenistan’ın yanı sıra diğer ilgili ülkelere de ilettik. Bu ciddi kaygımızdır. Bu mesele inkar edilse de kaygımız yerinde ve bunun için kimseye tolerans göstermeyiz. Teröristlerin varlığı ile ilgili haberlerin yalan olmasını umuyorum’ diye ekledi.

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IRNA