JİTEM davasının kilit ismi savcı bulunamıyor: Birileri savcının konuşmasını istemiyor

Dargeçit JİTEM davasının kilit isimlerinden Dönemin Savcısı Adem Kul bulunamıyor. Avukat Erdal Kuzu, “Yurt dışı yasağı ve hakkında ceza verilen, yine devletin tedbir uyguladığı bir kişi nasıl bulunmuyor? Birileri savcının konuşmasını istemiyor” dedi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında 3’ü çocuk 8 kişi ile ailelere bilgi verdiği iddia edilen Uzman Çavuş Bilal Batır’ın kaybedilmesine ilişkin açılan ve sonrasında nakledilen davanın 20’nci duruşması görüldü. Aralarında dönemin karakol komutanının da bulunduğu 18 kişi hakkında “Taammüden öldürme” suçlamasıyla açılan dava duruşması, Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada ilk olarak söz alan Hazni Doğan, olayda ağabeyi Seyhan Doğan, eniştesi Abdullah Olcay ve amcası Abdurrahman Coşkun’un kaybettirildiğini belirtti. 25 yıldır adalet talebinde bulunduklarını söyleyen Doğan, “Annem adaleti görmeden yaşamını yitirdi. Ben gözaltına alındığımda 11 yaşındaydım. Yeter artık adalet yerini bulsun” dedi.

JİTEM YÖNTEMİ İNFAZLAR

Daha sonra duruşmada söz alan Avukat Erdal Kuzu, 8 kişinin devlet gücüyle öldürüldüğünü, bu cinayetleri işleyenlerin JİTEM olduğunu, davanın bu bakımdan açık olduğunu söyledi. Kuzu, katledilenlerin hepsinin tek kurşunla katledildiğini belirterek, “Bu yöntemin JİTEM yöntemi olduğunu iyi biliyoruz. Şayet o dönem JİTEM’in bu infazları ortaya çıksaydı, Hrant Dink ile Tahir Elçi katledilmeyecekti” ifadelerini kullandı. 2016 yılından beri mahkemede dinlenmesine karar verilen Dönemin Dargeçit Savcısı Adem Kul’un, Gülen Cemaatine üye olduğu gerekçesi tutuklandığı, daha sonra 2 yıl 1 ay hapis cezası verilerek serbest bırakıldığını söyleyen Kuzu, “Bu kişi nasıl bulunamıyor? Yurt dışı yasağı ve hakkında ceza verilen bir savcı nasıl mahkemeye getirilmiyor? Yine devletin tedbir uyguladığı bir kişi nasıl bulunmuyor? Biz birilerinin bu mahkeme üzerinde elleri olduğunu düşünüyoruz. 4 yıldır bu savcı dinlenmiyor. Birileri savcının konuşmasını istemiyor” dedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Dönemin Dargeçit Savcısı Adem Kul’un adresinin araştırılması için ilgili kolluğa yazı yazılmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 29 Mart 2021 tarihine bıraktı. (Mardin/MA)

Evrensel Gazetesi