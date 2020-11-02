İran’ın programı – Ermenistan Kamu Radyosu

İran Dışişleri Bakanı, Karabağ sorununun çözümü için İran tarafından önerilen programın bölümlerini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, İran’ın Dağlık Karabağ sorununu çözme planının bazı yönlerini açıkladı.

Zarif, Dağlık Karabağ’daki gerilimin ilk günlerinden bu yana İran’ın Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve Türkiye ile müzakerelerde bulunduğunu kaydetti.

“Savaşın bölge ülkelerine en büyük zararı vereceğine ve bu nedenle ateşkes üzerinde en büyük etkinin bu ülkelerin olacağına inanıyoruz.

İran girişiminin AGİT Minsk Grubu gibi diğer çözüm mekanizmalarıyla rekabet etmeye çalışmadığını belirterek, “Bu bağlamda müzakere yapıyoruz” dedi.

“Programımızın önemli özelliklerinden biri, yalnızca geçici bir ateşkese atıfta bulunmaması, daha çok tarafların belirli ilkelere bağlılığı dâhilindeki anlaşmazlıkları çözme, ardından başka tedbirler, özellikle işgal altındaki tüm bölgelerden askerlerin çekilmesidir”,- dedi Zarif.

Zarif’e göre insan haklarının uygulanması, hareket rotalarının oluşturulması ve barış planının bölge ülkeleri tarafından uygulanmasının izlenmesi Tahran’ın girişimler listesinde yer alıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Arağçi’nin Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve Türkiye’ye bir program önerdiğini ve Tahran’ın şimdi bu ülkelerden girişime bir yanıt beklediğini kaydetti.

Zarif ayrıca İran’ın sınırlarında teröristlerin varlığına izin vermeyeceğini doğruladı.

Ermenistan Kamu Radyosu