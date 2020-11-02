İran’ın planı, Karabağ çatışmalarının barışçıl yollarla son bulmasına katkı sunabilir

Azerbaycan merkezli İctimai TV’ye röportaj veren Irakçı, İran’ın Karabağ krizinin çözümü konusundaki planına değinrek, ‘Sunduğumuz planda odaklandığımız nokta, gerçekçi bakış açısı, bölgesel yaklaşım ve bölgenin etkin ülkelerinin katılımı gibi meselelerdir. Bu plan çerçevesinde bölgesel bir katılımla sorunun çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz’ diye belirtti.

Girişimlerinin toprak bütünlüğü ve egemenlik, sınırların değişmezliği, işgalin son bulması, azınlıkların haklarının korunması ve yerlerinden edinmiş insanların kendi topraklarına dönmesi gibi tanınmış ve kabul görmüş uluslararası ilkelere dayandığını kaydeden Irakçı, ‘Bu koşullarda görevimiz, etkili olabilecek herhangi bir fikri desteklemektir. İran iyi niyetle bu hususa yaklaşmış ve insani ve benzeri katliamların son bulmasını amaçlıyor. Tabi bu konuda karmaşık sorunlar da mevcut’ değerlendirmesinde bulundu.

‘Tüm tarafların iyi niyetle hareket etmesi ve ilişkileri tahrip etmek isteyen bölge dışı ülklerin müdahalesinin önüne geçilmesi halinde sonuca ulaşabiliriz’ diyen Irakçı, ‘Çatışmaların başından beri krizin son bulması için temaslarımızı başlattık. İran’ın duruşu her zaman Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunması, işgale karşı çıkmak ve işgal edilmiş toprakların özgürleştirilmesidir. Bu duruşumuz geçen 27 yılda değişmemiştir’ diye konuştu.

Sivil ve suçsuz insanlara saldırmaya karşı çıktıklarını ifade eden Irakçı, ‘Berde’ye yapılan saldırıyı kınıyoruz ve bu saldırıda yakınlarını kaybeden acılı ailelerle Azerbaycan devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz. Ayrıca İran’ın sınır bölgelerine düşen roket atışları sonucu çok şükür insanlarımızı kaybetmedik, ancak her iki tarafa da İran’a atışın olmaması için uyarıda bulunduk’ açıklamasında bulundu.

İran’dan Ermenistan’a silah gönderildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıklayan Irakçı, ‘Biz çatışmaların başlaması sonrası Ermenistan ile sınırımızı kapattık. Azerbaycan halkına kalıcı barış ve işgal edilmiş topraklarını geri almasını diliyorum. İran ve Azerbaycan halkları ile devletlerinin karşılıklı saygıya dayalı sıcak ilişkilere sahip olmasını umuyorum ve bunun Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’den de duyduğum için çok mutluyum’ diye ekledi.

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