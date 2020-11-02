İmha edilen Azerbaycanlı başıbozukların cesetlerinin Nahçıvan’a teslimi (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

İran uzmanı Vardan Voskanyan’ın Facebook sayfasında paylaştığına göre, Azerbaycan olarak anılan yapay oluşum içindeki sıkı sansüre ve bilgi kısıtlamasına rağmen, dikkatli bir analist, başıbozuklar hakkında çok ilginç ve faydalı bilgiler elde edebilir.

Özellikle sırf bugün Nahçıvan’a teslim edilen 30 başıbozuk cesedi, yapay Azerbaycan’ın “kıtasal” kısmında artık var olan askeri kaynak eksikliğinden dolayı, bölge dışından insan gücünün (büyük bir ihtimalle komandolar) savaş bölgesine nakledildiği ve bunların da şanlı ordumuz tarafından yok edildiğinin bir göstergesidir.

Ekteki videoda imha edilen başıbozukların cesetleri Nahçıvan’a teslim edilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu