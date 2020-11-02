Henrikh Mkhitaryan: ‘İleri Roma! İleri Ermenistan!’

İtalya Serie A 7’inci tur çerçevesinde Roma-Fiorentina karşılaşması Roma’nın 2:0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ermenistan Milli Takımı oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın 1 pası da golle sonuçlandı.

Maçtan sonr Ermeni futbol yıldızı Mkhitaryan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak “İleri Roma! İleri Ermenistan!” ifadelerine yer verdi.

Daha önce Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkına destek vermeye çağıran Ermeni futbol yıldızı, “Çatışma gittikçe şiddetlenirken, Ermeni sivil halkına karşı saldırılar devam ederken ve onların imha tehlikesi varken, uluslararası camiayı Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını tanımaya çağırıyoruz” diye açıklamada bulunmuştu.

Mkhitaryan, bu yazıyla beraber bir de “Beni tanıyorsan Artsakh’ı tanı. Artsakh, benim!” yazılı kendi resmini de paylaşmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI