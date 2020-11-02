Harutyunyan işinin başında – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Cumhurbaşkanı sözcüsü, Türk medyasını yalanladı

Bazı Türk yanlısı kaynaklar, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Artsakh Başkanı Arayik Harutyunyan’ın konvoyuna ateş açtığı söylentilerini yaydı.

Arrtsakh Başkanı Sözcüsü Vahram Poghosyan, Azerbaycan-Türk propaganda makinesinin, Artsakh Başkanı hakkında internette yayılan yanlış bir bilgiyi yalanladı.

Poghosyan, “Arayik Harutyunyan işinin başındadır”,- dedi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Artsakh Başkanı Arayik Harutyunyan’ın konvoyuna ateş açtığını iddia eden Türk yanlısı bazı internet sitelerinin internette haber yayınlamaktadır

Ermenistan Kamu Radyosu