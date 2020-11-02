Artsakh Cumhurbaşkanı sözcüsü, Türk medyasını yalanladı
Bazı Türk yanlısı kaynaklar, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Artsakh Başkanı Arayik Harutyunyan’ın konvoyuna ateş açtığı söylentilerini yaydı.
Arrtsakh Başkanı Sözcüsü Vahram Poghosyan, Azerbaycan-Türk propaganda makinesinin, Artsakh Başkanı hakkında internette yayılan yanlış bir bilgiyi yalanladı.
Poghosyan, “Arayik Harutyunyan işinin başındadır”,- dedi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Artsakh Başkanı Arayik Harutyunyan’ın konvoyuna ateş açtığını iddia eden Türk yanlısı bazı internet sitelerinin internette haber yayınlamaktadır
Harutyunyan işinin başında – Ermenistan Kamu Radyosu
Artsakh Cumhurbaşkanı sözcüsü, Türk medyasını yalanladı
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