Halkbank’ı ve Erdoğan’ı savunmak için Trump’ı motive eden nedir ? – Ermenistan Kamu Radyosu

Halkbank’ı ve Erdoğan’ı savunmak için Trump’ı motive eden nedir ?

Trump’ın kuruluşu, İstanbul’daki Trump Towers, Trump adını kullandığı için 14 milyon dolar ödül aldı.

Azeri oligarklar da Bakü’deki güzellik yarışması için Trump’ın organizasyonuna milyonlar ödedi.

Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü Barış İnşası ve İnsan Hakları Programı direktörü David Phillips’e göre, MSNBC tarafından yapılan bir ankette Trump’ın şirketinin 119 Türk şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı.

Trump’ın Adalet Bakanlığını ikna etme çabaları emsalsizdir. Bakanlık, Türk devletine ait Halkbank’a dava açma kararı almıştı.

Savcılık, HalkBank İran’a ABD’nin cezalarından kaçmasına yardım ettiğine karar vermişti. HalkBank, Halkbank’ı savunmak için Trump’ı motive eden nedir ?

Trump’ın örgütünün 431 milyon doları var ve bu da Trump tarafından garanti ediliyor.

Trump’ın vergileri ortaya çıktığında Trump Örgütü’nün HalkBank veya Türk işadamları tarafından finanse edildiğini öğrenince şaşırmayın.

Trump’ın çıkar çatışmasının ABD ulusal güvenliği için gerçek etkileri var.

Türk ordusunu ve cihatçı kuklalarını Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere, Ermenilere ve Suriyeli Hıristiyanlara karşı korkunç suçlar işlemeye çağırdı.

Türkiye destekli İslamcıların Dağlık Karabağ’da etnik Ermenileri öldürdüklerini görmezden geldi.

Türk ordusu Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail’e meydan okuduğunda da sessiz kalıyor.

Trump, ABD-Türkiye ilişkileri söz konusu olduğunda kişisel çıkarlarını ABD ulusal çıkarlarının önüne koyuyor.

Phillips makalesinde “Soruşturma, daha Trump’ın eylemlerinin etik olarak yanlış veya suç olup olmadığını belirlemelidir” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu