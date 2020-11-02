Ermenistan’dan “Yabancı Savaşçılar Konusunda Uluslararası Soruşturma” Çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki yabancı savaşçılara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Artsakh” Ordusu’nun (Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni güçler için Ermenistan’ın kullandığı ifade) hafta sonu Suriyeli bir yabancı savaşçıyı daha yakaladığını belirtti.

Açıklamada, ele geçirilen ikinci Suriyeli savaşçının Suriye’nin İdlib bölgesinden, Cuma günü ele geçirilen diğer savaşçının da Hama kentinden olduğu kaydedildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki çatışmaya yabancı savaşçıların dahil olmasının yalnızca Dağlık Karabağ ve Ermenistan açısından değil uluslararası güvenlik için de tehdit olduğunu yazdı, bu konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan çatışma bölgesinde yabancı savaşçıların olduğunu daha önce yaptığı açıklamalarda yalanlamıştı.

Ermenistan’dan gelen açıklamanın ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama ise gelmedi.

Azerbaycan: “Sekiz yerleşim yeri daha geri alındı”

Etnik Ermeni güçlerin kontrolunda bulunan Dağlık Karabağ güvenlik yetkilileri gece boyunca taraflar arasındaki cephe hattının kuzeybatısında çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Açıklamada Azeri güçlerinin yoğun çatışmalar sonucunda püskürtüldüğü iddia edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, İran sınırına yakın Zengilan bölgesindeki tepelik yerlerde yer alan mevzilerine yönelik saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

Kazah, Tovuz ve Daşkesen bölgelerine de ateş açıldığı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zengilan, Gubadlı ve Cebrayıl’de sekiz yerleşim yerini yeniden ele geçirdiklerini yazdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri bir konvoyun imha edildiğini açıkladı. Konvoyun hem havadan hem de karadan top ateşiyle vurulduğu belirtildi, görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

27 Eylül’de başlayan çatışmalarda sağlanan dört ateşkes de başarısız oldu. Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeni güvenlik yetkilileri çatışmalarda 1,177 askerinin öldüğünü belirtiyor, Azerbaycan ise verdiği askeri kayıpları açıklamıyor.

Rusya her iki tarafın da toplam beş bine yakın kayıp verdiğini belirtiyor.

VOA