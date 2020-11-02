Ermenistan’dan ‘Suriyeli militanlar’ için uluslararası soruşturma çağrısı

DUVAR – Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, Erivan ‘bölgeye Azerbaycan saflarında savaşmaları için Suriyeli militan getirildiği’ iddiasını bir kez daha yineledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hafta sonunda ‘iki Suriyeli militan yakalandığını’ belirterek uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

PAŞİNYAN: ULUSLARARASI GÜVENLİĞE TEHDİT

Paşinyan Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, “Yabancı paralı askerlerin dahli sadece Dağlık Karabağ ve Ermenistan’ın güvenliğine değil, uluslararası güvenliğe de bir tehdit oluşturuyor. Bu meselenin bir uluslararası soruşturmanın konusu olması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘HAMA VE İDLİB’DEN İKİ MİLİTAN YAKALANDI’ İDDİASI

Ermenistan tarafından tanınan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, son üç günde bölgede iki Suriyeli militan yakaladıklarını savunmuştu. Bu kişilerden birinin cuma günü yakalandığı ve Suriye’nin Hama kentinden geldiği, diğerinin ise İdlibli olduğu ileri sürülmüştü. Azerbaycan ve Türkiye ise bölgeye Suriye’den militan taşındığı iddialarını reddediyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Dağlık Karabağ’daki çatışmalar da ‘insani ateşkes’e rağmen devam ediyor. 27 Eylül’de patlak veren son gerilimde 1000’den fazla kişi öldü. Son olarak cephe hattının kuzeybatısında gece boyu çatışmalar yaşandığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Zengilan bölgesindeki mevzilerine yönelik bir saldırıyı püskürttüğünü duyururken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de sekiz yerleşim yerinin Bakü’nün kontrolüne geçtiğini açıkladı. (DIŞ HABERLER)

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