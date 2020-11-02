Ermeni öldürdüklerinde mutlu oluyorlar. İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan sosyal ağlarından fotoğraflar yayınladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun personelleri, Azerbaycan toplumunda Ermenilere karşı teşvik edilen nefreti doğrulayan kanıtlar elde etti.

İnsan Hakları Savunucusu’nun yaptığı açıklamada “Ermeni Soykırımı’nı, zulmü teşvik eden şenlikler, anketler, sosyal medyada düzenleniyor ve ardından herkes işlenen zulümlerden mutlu ve gururlu oluyor, Ermeni karşıtlığının diğer tezahürlerini teşvik ediyor.”

Mesajın ekinde, Azerbaycan sosyal ağlarına yayılan anketlerin ekran görüntüleri yer almaktadır.

Örneğin başı kesilmiş bir cesedin fotoğrafı bir sayfada koyulur, bir Ermeni askere atıfta bulunulduğu duyurulur ve böyle bir resmin kim için normal olduğunu bulmak için oylama yapılır.

%78’i sıradan bir fotoğraf olduğunu söylerken, %22’si fotoğrafın mide bulantısına neden olduğunu düşünüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu