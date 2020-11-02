Aya Triada Kilisesi restorasyon projesi onaylandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 174 yıl önce kilise olarak inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan tarihi Aya Triada Kilisesi (Hagia Triada) restorasyon projesinin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Başkan Ergin, Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan kültür amaçlı tahsis edilen tarihi yapının restorasyonu sonrasında müze olarak hizmet vereceğini söyledi.

Proje yöneticisi ve danışmanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında; rölövesi, restorasyon ve restitüsyon çizimlerinin Ayvalık Belediyesi Plan Proje ve İmar Müdürlüğü işbirliğinde tamamlanarak kurula gönderildiğini belirten Başkan Ergin “Hafta sonu kent turizmini yakından ilgilendiren müjdeli bir haber aldık. 1846 yılına tarihlenen Aya Triada Kilisesi restorasyon projesi kuruldan onay aldı. Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı. Bu yapı restorasyonu tamamlandıktan sonra Ayvalık´ın kültürel yaşamı ve turizmine müze olarak çok büyük değer katacak. Ayvalık´taki kültür miras niteliğindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması hem kent hem ülke turizminin hanesine artı değer olarak eklenecektir.” dedi.

http://www.yenierdekgazetesi.com/haber/aya-triada-kilisesi-restorasyon-projesi-onaylandi–43888.html