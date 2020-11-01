Yeni saldırılar ve kimyasal silah – Ermenistan Kamu Radyosu

Yeni saldırılar ve kimyasal silah

Sabah, kuzeydoğu, güney ve güneybatıda saldırılar yeniden başladı.

Gece boyunca, düşman gruplarının konuşlandığı bölgelerde keşif ve ateş faaliyetleri devam etti.

Mühimmat yüklü bir düşman aracı imha edildi.

Cephe hattının her yönündeki kuvvetlerin mevzilerin durumu değişmeden kaldı.

Savunma Ordusu birimleri, kuzeydoğu, güney-güneybatı yönlerinde başarılı savunma çarpışmaları gerçekleştirdi.

Birliklerimiz tarafından bir düşman tankı, 1 piyade savaş aracı ve 5 İHA imha edildi.

Sabah, belirtilen yönlerde çatışmalar yeniden başladı.

Savunma hatlarına ek olarak, düşman barışçıl yerleşimleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ediyor.

Düşman kuvvetleri, uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış kimyasal elementler (beyaz fosfor) içeren silahlar kullandı.

Operatif-taktik durum, Savunma Ordusu birimlerinin kontrolü altındadır.

Ermenistan Kamu Radyosu